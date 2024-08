Gazzetta: "Raspadori, gol alla Aguero (il suo idolo). E lui si sente centravanti"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia Raspadori per la rete al Brest ricordando che lui si sente prima punta e che il suo idolo è stato un centravanti: "Giacomo Raspadori non ha mai nascosto la sua passione per il Kun Aguero. E di ispirarsi, in qualche modo, al suo modo di interpretare il ruolo di centravanti.

Che sarebbe anche il suo ruolo preferito, a dirla tutta. Così, ieri ha sfruttato l’occasione per omaggiare il Kun con una giocata alla Aguero: controllo volante in girata di destro, tocco di coscia sinistra e volée mancina in rete. Tutto alla velocità della luce, impressionante anche alla luce dei carichi di lavoro di questi giorni. Un lampo accecante, di bellezza rara. Un modo per ricordare a tutti l’infinita qualità offensiva di questo Napoli".