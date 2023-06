Gazzetta - Ricordate Ancelotti? ADL ha in mente un'altra sorpresona

Con De Laurentiis non è buona cosa dare tutto per scontato. L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra insegna

© foto di sscnapoli

Con De Laurentiis non è buona cosa dare tutto per scontato. L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra insegna. Probabile che il produttore cinematografico abbia in serbo un’altra sorpresona e abbia già una short list, altro che 40 tecnici. Ma è altrettanto vero che Italiano risponde perfettamente al suo identikit per il successore di Luciano Spalletti. Cioè un cultore del 4-3-3. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.