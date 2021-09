Gazzetta - Rientra Di Lorenzo: sarà titolare nelle prossime due gare dell'Italia

Oltre a Chiellini, a cui Mancini ha evitato due partite in quattro giorni, per la sfida già delicatissima di Basilea rientrerà anche Giovanni Di Lorenzo. "Ho tenuto Di Lorenzo in tribuna perché ci servirà fresco contro la Svizzera", la spiegazione del Ct nel post-partita, riportata dalla Gazzetta dello Sport sottolineando che mercoledì poi ci sarà il terzo impegno in dieci giorni, contro la Lituania, e il napoletano potrebbe servire anche a Reggio Emilia. Conclusione: Chiellini e Di Lorenzo sono le uniche due novità quasi scontate per domani.