Gazzetta - Sarà un gruppo tutto nuovo il prossimo anno: niente nomi altisonanti

Il prossimo anno comincerà un nuovo ciclo in casa Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli che sarà comincia a prendere nuove sembianze. Magari all’apparenza non fa sognare ma punta a un pragmatismo fatto di bilanci da far quadrare e una reale sostenibilità economica senza artifizi o prestiti finanziari. Perché a maggio, comunque finirà questo campionato mozzafiato, la squadra chiuderà un ciclo e a Luciano Spalletti sarà affidato un nuovo gruppo, con giocatori diversi. Che avranno magari nomi meno altisonanti ma potranno essere apprezzati dal tifo napoletano".