Gazzetta scettica su Benitez: "Andò via perché mancavano investimenti, secondo voi ora ADL li farà?"

Si continua a parlare di Rafa Benitez come possibile sostituto di Gattuso sulla panchina del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non è convinta di questo e scrive: "Rafa Benitez - presunto (ri)papabile - andò via perché a suo parere «mancavano investimenti per crescere». E secondo voi ora, invece, De Laurentiis li farebbe quegli investimenti?".