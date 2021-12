Gazzetta - Scudetto a chi gestirà meglio gli infortuni: il Napoli è il più falcidiato

Il campionato è un Gran Premio equilibratissimo e - scrive la Gazzetta dello Sport quest'oggi - può deciderlo un pit-stop, un cambio gomme con gli allenatori al muretto mai così decisivi con le loro scelte in un torneo massacrato dagli infortuni: "Vincerà chi saprà gestirla meglio. Ai primi quattro posti ci sono allenatori che non hanno mai vinto lo scudetto italiano. Hanno giocato quasi sempre contro avversari più forti, costretti a studiare la plusvalenza di un gioco collettivo per compensare l’inferiorità delle individualità e a trovare rimedi per rose lacunose. Questo tirocinio a bottega li ha resi ricchi di esperienza e attrezzati all’attuale emergenza, tanto che Spalletti, Pioli, Inzaghi e Gasperini stanno davanti agli scudettati Mourinho, Sarri e Allegri".

Il più disastrato è il Napoli: "Spalletti si è visto sfilare la colonna vertebrale della squadra. La difesa che aveva subito 3 gol in 11 giornate, ne ha presi 6 nelle ultime 4. Si ferma il gigante Kalidou proprio quando arriva lo scatenato Zapata (9 gol). Spalletti dovrà essere bravo a ispirare autostima, anche nella mediana di scorta (Lobokta-Demme) che affronta il reparto più asfissiante del torneo".