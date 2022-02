Gazzetta - Sfida Champions al Maradona: sarà la battaglia per il pallone

Super sfida, quasi da Champions, quella in programma questa sera tra Napoli e Barcellona. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che la presenta così: "Dopo lo spettacolo vissuto una settimana fa al Camp Nou, Napoli e Barcellona sono chiamate a ripetersi in una contesa decisamente da Champions, per tradizione dei club e prestigio delle città, vere capitali storiche. Stasera va in scena la battaglia per il pallone. Perché dietro la sfida c’è una filosofia di gioco dominante. Che da Cruijff a van Gaal e Rijkaard, da Guardiola fino a Xavi ha reso sempre riconoscibile l’atteggiamento in campo dei blaugrana. Chiamiamolo tiqui-taka, come amano gli spagnoli, o in altro modo la sostanza non cambia: parliamo della ricerca della bellezza e soprattutto della vittoria attraverso il possesso del pallone".