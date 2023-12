Gazzetta - Simeone, da riserva extralusso a carta della disperazione: Cholito infastidito

Giovanni Simeone anche senza Victor Osimhen sta giocando poco, meno rispetto alla scorsa stagione. Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone anche senza Victor Osimhen sta giocando poco, meno rispetto alla scorsa stagione. Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport: "Un fastidio, più che un mal di pancia. Un qualcosa che forse lui stesso non sa spiegarsi, ma che sta diventando una brutta abitudine in una stagione già avara di soddisfazioni.

Il giorno dopo il pari contro il Monza e le scuse pubbliche del presidente De Laurentiis, Napoli (città e tifosi) continua a interrogarsi su tanti perché. E tra questi, ai primi posti, c’è la gestione Giovanni Simeone, passato da riserva extralusso nell’anno dello scudetto a soluzione di emergenza. Anzi, forse sarebbe più giusto definirla “carta della disperazione” vista la tempistica dell’ultima presenza: Mazzarri venerdì gli ha concesso 6’ più recupero quando – senza idee e con affanno – il Napoli ha provato a cercare un episodio in area per far crollare il bunker di Palladino.