Gazzetta - Spalletti deluso da diversi calciatori: cosa ha fatto per scuoterli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro la Roma e la sconfitta con la Fiorentina di certo Luciano Spalletti non può essere soddisfatto. E non lo è, scrive La Gazzetta dello Sport: "Non c'è dubbio che l'allenatore sia rimasto deluso dal rendimento in campo di diversi giocatori nell'ultimo periodo. Motivo per cui in questa vigilia ha tenuto tutti sulla corsa e ancora non c'è certezza nemmeno sul sistema di gioco 4-3-3 oppure un 4-2-3-1 più offensivo".