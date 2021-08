Gazzetta - Spalletti l'aziendalista: ha chiesto Emerson ma non se ne farà un cruccio se non arriva

Luciano l'aziendalista. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla delle strategie di mercato e dell'atteggiamento del tecnico in relazione alle posizioni assunte dalla società in questa sessione estiva: "Si è subito allineato sulle direttive presidenziali, Luciano Spalletti. Lui ha chiesto Emerson Palmieri per migliorare la fascia mancina, ma se non dovesse arrivare, non se ne farà un cruccio. In pratica, l’allenatore ha condiviso la politica societaria, definendosi aziendalista e, dunque, di poche pretese".