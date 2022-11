Gazzetta - Spalletti sostituendo Lobotka pensava già all'Atalanta

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la prova dello slovacco ad Anfield.

"In quella sostituzione di Lobotka, Spalletti pensava alla sfida di sabato a Bergamo contro l’Atalanta". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la prova dello slovacco ad Anfield.

"Fabinho e Firmino hanno provato con le buone e le cattive a fermare lo slovacco ma non ci sono riusciti. Addirittura Konaté ha rimediato un giallo per evitare che per l’ennesima volta il trottolino superasse la pressione avversaria, per impostare a campo aperto. Qualcuno azzarda paragoni importanti con Xavi o Iniesta. Di fatto la continuità di rendimento del regista slovacco è mostruosa".