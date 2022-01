Gazzetta - Stadi, si torna alla vecchia misura: capienza al 50% dal prossimo turno

"Finito il periodo di autoriduzione del 50 per cento, suggerito in qualche modo dal premier e dal ministro della Salute, la Lega ovviamente non rinnoverà la misura". Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il riferimento è ai cinque mila spettatori massimo nelle ultime due giornate di campionato. Per Venezia-Napoli, dunque, stadi di nuovo aperti per metà.