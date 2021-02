Gazzetta su ADL: "Ha scelto il silenzio per non minare la serenità del gruppo"

Tutto tace: De Laurentiis non si esprime sulla questione allenatore. Si va avanti con Gattuso. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Dopo avergli confermato la fiducia, il presidente è ritornato silenzioso per non minare la serenità del gruppo alla vigilia di impegni importanti e, probabilmente, determinanti per il futuro di Gattuso e di alcuni giocatori. Dalla sua residenza romana, il dirigente segue l’evoluzione del momento, è in continuo contatto con Cristiano Giuntoli e con suo figlio, Eduardo, il vice presidente: i due seguono quotidianamente gli allenamenti e le vicende della squadra, al centro tecnico di Castel Volturno".