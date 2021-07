Gazzetta su Insigne: "C'è spazio per l'accordo, basta lo vogliano entrambi"

Ci sono ancora margini per il rinnovo di Lorenzo Insigne, lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Fra la corretta esigenza di un club che deve ridimensionare il monte ingaggi (alla luce di introiti crollati nelle ultime due stagioni) e la voglia di un capitano di sentirsi importante nel progetto, uno spazio per trovare un accordo ci può essere. Basta volerlo, da entrambe le parti. Volontà che al momento non c’è, sperando di poter essere smentiti".