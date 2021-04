Gazzetta su Insigne: "Verrà il tempo del rinnovo, sarà un'estate dai mille colori"

Lorenzo Insigne show contro la Lazio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo elogia così: "Il pallonetto sul terzo gol è stato delizioso. Poi, l’abbraccio dei compagni e il cuoricino mostrato alla telecamera per la sua Genny. Ora che il quarto posto è ancora più vicino, l’importanza di Insigne si avverte in tutta la sua grandezza. Poi, verrà il tempo del rinnovo, Napoli non può fare a meno di Lorenzo e Lorenzo non può fare a meno della sua città. Potrebbe essere un’estate dai mille colori".