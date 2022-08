Gazzetta su Meret: "A Napoli spesso è mancata fiducia, non ha paura di giocarsi la salvezza"

Alex Meret allo Spezia. L'affare non è ancora chiuso definitivamente, ma la fumata bianca pare essere imminente. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret allo Spezia. L'affare non è ancora chiuso definitivamente, ma la fumata bianca pare essere imminente. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Il desiderio del portiere friulano - una volta “digerita” la volontà di Spalletti di puntare su altro portiere di livello - è quella di andare a giocare e di farlo in un ambiente sereno e in una società che lo metta al centro del proprio progetto. Ecco perché lo Spezia è diventata l’opzione primaria: Meret intende avere continuità di rendimento e sentire la fiducia che forse a Napoli gli è spesso mancata. Dunque non sarebbe spaventato dall’idea di andare in Liguria a giocarsi la salvezza".