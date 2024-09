Gazzetta su Rafa Marin: "Inizio di stagione complicato, in tribuna anche con l'Under 21"

vedi letture

Rafa Marin ed un inizio di stagione complicato nel Napoli ed anche nell'Under 21 spagnola. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Inizio di stagione complicato per Rafa Marin: il difensore prelevato in estate dal Real Madrid per 12 milioni, non ha ancora debuttato in Serie A e ieri ha collezionato la seconda tribuna consecutiva con la Spagna Under 21.

Oggi tornerà in Italia e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Conte: Marin sta cercando di assimilare i nuovi concetti difensivi dopo aver accusato le fatiche in preparazione”.