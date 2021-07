Gazzetta su rinnovo Insigne: "Non si può essere emotivi, calo del fatturato è dato di fatto"

Un altro dato di fatto è il calo del fatturato negli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia. Si parla di Lorenzo Insigne e della situazione economica del calcio che deve far i conti con i danni della pandemia sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non si può non tenerne conto, rischiando di farsi prendere la mano sotto l’aspetto emotivo.

Speriamo non debba rivelarsi un errore strategico per la società aver fatto scivolare così in avanti la discussione sul prolungamento del contratto, senza provare prima della fine di questa stagione a sedersi e confrontarsi col suo capitano, che attualmente percepisce un ingaggio che sfiora i 5 milioni di euro netti con i bonus.