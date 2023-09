Gazzetta sui video di Osimhen: "il Napoli non ha chiesto scusa perché non ritiene di aver sbagliato"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sul caso Osimhen

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sul caso Osimhen: "La schiarita tanto attesa sul caso Osimhen non è detto che arrivi, ma la tempesta perlomeno è passata. Il Napoli vuole la quiete, senza pretendere il bel tempo. Così, nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria posizione.

Non sono delle vere e proprie scuse, il fatto che questa parola o un suo sinonimo non appaiano nel comunicato indica che il club ritiene di non aver compiuto un gesto errato, con quel video apparso su TikTok lo scorso martedì. Tuttavia, la pubblica dichiarazione distensiva sicuramente contribuisce a ridimensionare il caso".