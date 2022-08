Gazzetta sul girone Champions: "Un frullatore, la palla comincerà a rotolare a velocità supersonica"

Ammessa la superiorità dei Reds, il Napoli può giocarsela con l’Ajax dell’eterno Tadic e del nostro giovane Lucca, senza sottovalutare gli scozzesi

© foto di Federico Titone

Girone A: Napoli: è un frullatore, la palla ci finirà dentro e comincerà a rotolare a velocità supersonica. Questo il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport al sorteggio europeo: "Il Liverpool di Klopp corre per costituzione, l’Ajax per tradizione, il Napoli di Lozano, Osimhen e Kvara ha la ripartenza nel sangue, gli esterni Tavernier e Barisic sono la forza dei Glasgow Rangers. Tutti stadi magici che istigano ferocia agonistica. Da divertirsi. Il Liverpool ha 7 punti di ritardo e tanti problemi in Premier. Anche qui: meglio affrontarlo subito.

Ammessa la superiorità dei Reds, il Napoli può giocarsela con l’Ajax dell’eterno Tadic e del nostro giovane Lucca, senza sottovalutare gli scozzesi. Per vedere quattro italiane agli ottavi, basteranno imprese, non serviranno miracoli.