Gazzetta sul Napoli: "Una sciagura la gara persa a tavolino con la Juventus"

Focus sul campionato da parte dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla così del Napoli: "La rinuncia alla partita contro la Juve è costata quattro punti, i tre regalati ai bianconeri per la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. Una sciagura. Questo per dire che la classifica del Napoli è sottodimensionata. Per esempio, senza la penalità, la squadra sarebbe seconda alla pari con l’Inter. Rino Gattuso ha compiuto scelte simili a quelle di Pioli, ha optato da tempo per il 4-2-3-1 come sistema base. Ha perso Osimhen per infortunio, ma ha recuperato Lozano alla causa. Il Napoli è formazione a trazione motivazionale, alimentata dall’energia di Gattuso. Funziona se sta sul pezzo, se aggredisce, se mantiene alta la tensione. Non è votata alla gestione o alla conservazione. Tanto dispendio può usurare, ma non è detto. Defibrillazione è la parola chiave. Se il Napoli impara a dosare le fibrillazioni, può arrivare lontano".