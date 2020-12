Gazzetta sul rinnovo di Gattuso: "Per la prima volta ADL ha rivisto proprie posizioni"

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Gattuso col Napoli fino al 2023. Manca solo l'annuncio ufficiale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "L’allenatore ha voluto sentirsi libero di decidere il suo futuro, di non sentirsi legato da un contratto che l’avrebbe mandato in fallimento nel caso avesse deciso di chiuderlo in anticipo. E per la prima volta il presidente ha rivisto le proprie indicazioni, accettando le richieste del tecnico al quale ha affidato il nuovo progetto tecnico".