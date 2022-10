Gazzetta - Terrore a Torino: paura a casa Di Maria con Vlahovic, tentata rapina e sparatoria

Attimi di paura in casa Di Maria. Come ricostruisce infatti La Gazzetta dello Sport, c’è stato un tentativo di rapina ieri sera alla villa del Fideo

Attimi di paura in casa Di Maria. Come ricostruisce infatti La Gazzetta dello Sport, c’è stato un tentativo di rapina ieri sera alla villa del Fideo. Intorno alle 19:30, tre malviventi hanno provato ad intrufolarsi nell’abitazione dell’argentino, dove c’era anche Dusan Vlahovic. I due sono infatti vicini di casa, abitano all’interno dello stesso complesso. Di Maria ha vissuto nuovamente l’incubo già provato a Parigi, stavolta però anche con lui stesso dentro casa. I delinquenti sono stati scovati con le telecamere di sicurezza, e prima della fuga – si legge – ci sono stati anche degli spari. Uno dei tre è stato catturato e arrestato dalle forze dell’ordine, mentre gli altri due sono scappati. Si tratterebbe di una banda specializzata in furti e rapine nelle ville. Un vicino dei calciatori ha raccontato di aver trovato una pistola di fronte al portone di casa. L'incubo è durato poco, ma la paura è stata molta.