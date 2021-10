Gazzetta - Test generale fallito per la Coppa d'Africa: senza i big, il Napoli non è maturo

Con lo Spartak Mosca prova generale quando il Napoli non avrà gli africani che andranno via a gennaio? Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:"Il tecnico all’inizio ha rinunciato ad Osimhen ed Anguissa. Per farli riposare un po’, certo, ma è parsa quasi una prova generale per gennaio quando i due, con Koulibaly, mancheranno per circa un mese. Il test ha dato esiti negativi. Perché il Napoli non appare così maturo - almeno oggi - per rinunciare alle certezze che si è costruito a fine estate".