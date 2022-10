Gazzetta - Torino a Napoli a viso aperto: Juric cambia l'attacco per la sfida a Spalletti

Per fare lo sgambetto a Spalletti, è pronta la novità Miranchuk.

Il Torino parte con il faccia a faccia in casa della capolista, da affrontare a viso aperto, come il Toro ha abituato sotto il governo Juric, scrive la Gazzetta dello Sport evidenziando che "in questo primo scorcio di campionato, i granata hanno sempre offerto belle prestazioni contro le grandi, anche quando il risultato non è stato felice (Atalanta e Inter). Per fare lo sgambetto a Spalletti, è pronta la novità Miranchuk. «Lui alza il nostro livello tecnico, permettendo a Sanabria di esprimersi meglio», è l’investitura del tecnico. L’impressione è che la prima mossa del Toro anti-Napoli riguardi proprio l’attacco. Juric potrebbe derogare al suo tipico schema con due trequartisti puri, scivolando dal due-uno all’uno-due. Una mossa agevolata dalle caratteristiche di Miranchuk: più seconda punta, meno trequarti. Accanto avrà Sanabria e alle spalle Vlasic, al quale sarà chiesto anche di spegnere Lobotka, una delle principali fonti di gioco".