Gazzetta - Torna Napoli-Milan: un anno fa fu decisiva per lo scudetto dei rossoneri

Un anno fa il Milan superò il Napoli al Maradona, fu gara decisiva per lo scudetto vinto dai rossoneri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un anno fa il Milan superò il Napoli al Maradona, fu gara decisiva per lo scudetto vinto dai rossoneri come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Da oggi comincia una full immersion che fino a giugno, si spera il 10 a Istanbul, sarà tutta una tirata. Il Napoli potrà vivere giornate storiche e irripetibili, scrivere pagine inedite. Per farlo dovrà passare attraverso tre sfide in soli 17 giorni, cominciando domenica prossima in campionato, contro il Milan. La squadra che nel marzo dell’anno scorso al Maradona venne a vincere una partita chiave per lo scudetto".