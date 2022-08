Gazzetta: "Tutti si rendono disponibili, Napoli una delle poche big in Champions ancora senza portiere"

Un portiere forte, alla fine, arriverà: il Napoli è forte del fatto che in pratica è una delle pochissime squadre che giocheranno la Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un portiere forte, alla fine, arriverà: il Napoli è forte del fatto che in pratica è una delle pochissime squadre che giocheranno la Champions a non aver ancora definito il suo parco portieri e così, paradossalmente, come scrive La Gazzetta dello Sport, tutti quei numeri uno che desiderano essere protagonisti nella maggiore competizione europea per club si stanno rendendo disponibili ad una avventura in azzurro.