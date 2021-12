Gazzetta - Zielinski migliora, è vicino al recupero! Può esserci già col Milan

Ottime notizie per Piotr Zielinski che potrebbe recuperare per la sfida di domenica contro il Milan. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Migliora Zielinski che ieri ha lavorato anche in gruppo dopo aver fatto altri esami clinici. Il polacco sembra sempre più vicino al recupero se la tracheite non darà altri problemi. Negativi tutti i tamponi e dunque a una settimana dal “contatto” col Leicester il pericolo contagi Covid è superato".

Sugli altri infortunati, il quotidiano aggiunge: "Lavoro al minimo per Insigne, Elmas, Mario Rui alle prese con vari problemi muscolari. Mentre Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo".