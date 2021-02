Il Giornale: "A Napoli si affidano alle riprese col cellulare per mettere alla berlina Paratici"

Si parla del video virale di Paratici e Nedved al Maradona e delle offese al quarto uomo Calvarese sull'edizione odierna de 'Il Giornale': “Nella pratica cosa è successo? Il dito medio di Conte, sfuggito alla diretta Rai, fu “individuato” da chi ha accesso a tutte le immagini e fatto circolare su twitter per “pareggiare” le parolacce di Agnelli, mandate in onda dalla Rai che ha poi dovuto scavare nel camion regia per recuperare il gesto del tecnico interista.

A Napoli addirittura siamo passati alle riprese via cellulare di Paratici che grida “vergognati Calvarese, devi ammonire” effettuate da personale che ha accesso riservato alla tribuna, quindi è noto al Napoli calcio. La spiegazione è fin troppo evidente. Si tenta in qualche modo di smascherare le prime dichiarazioni di Conte («ci vuole educazione») oppure di mettere alla berlina il dirigente del club rivale”.