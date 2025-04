Il Giornale - Inzaghi, Gasperini, Conceiçao: perché in A si toglie sempre il migliore in campo?

L'edizione odierna de Il Giornale propone un editoriale di Toni Damascelli sulla nuova moda di alcuni allenatori di Serie A: sostituire il migliore in campo. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

"La terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta non è una semplice notizia di calendario ma la conseguenza di un calo evidente della squadra ma soprattutto delle bizzarre scelte del suo allenatore che, seguendo un repertorio che appartiene ad alcuni dei suoi colleghi (da Inzaghi a Conceiçao, a Palladino) toglie dal gioco il migliore in campo, nel caso Lookman che ormai è destinato a non finire le partite anche quando non deve battere un calcio di rigore. L’allusione serve a capire il rapporto che si è definito con l’attaccante nigeriano, una nuova edizione del caso Papu Gomez".