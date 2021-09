Il Giornale - Jorginho tradisce Mancini: l'Italia non vince più

"Jorginho tradisce Mancini. L'Italia campione non vince più" scrive Il Giornale in prima pagina, commentando lo 0-0 degli Azzurri in casa della Svizzera

TuttoNapoli.net "Jorginho tradisce Mancini. L'Italia campione non vince più" scrive Il Giornale in prima pagina, commentando lo 0-0 degli Azzurri in casa della Svizzera, nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Secondo pari consecutivo dopo quello interno con la Bulgaria. "Qualcosa si è inceppato nel meccanismo dell'Italia di Mancini" scrive ancora il quotidiano. Errori e rigore sbagliato da Jorginho: la Svizzera resta a -4 ma con 2 gare in meno.