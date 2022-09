Il Messaggero - La Lazio deve mangiarsene di pane duro prima di arrivare alle vette del Napoli

Direttamente da Roma, Il Messaggero riconosce la superiorità del Napoli rispetto alla Lazio, pur appellandosi a quel presunto rigore non concesso

Direttamente da Roma, Il Messaggero riconosce la superiorità del Napoli rispetto alla Lazio, pur appellandosi a quel presunto rigore non concesso per il braccio largo di Mario Rui su Lazzarri: “C’è ancora da mangiare pane duro, per la Lazio, prima di arrivare a certe vette. Il Napoli, ad esempio, si è rivelata una montagna troppo alta, per ora. Anzi, quella di Spalletti si è dimostrata una squadra formidabile, solida in ogni reparto e con un’arroganza tecnica, oltre che una consapevolezza delle proprie qualità, che la Lazio per ora non può raggiungere. Logica la sconfitta, il 2-1 dolorosamente forse troppo stretto per il Napoli, ma meglio guardare avanti. E’ stata una piccola lezione, di quelle che forse servono, anche se la Lazio esce piena di rabbia dal campo, per via di un rigore non concesso”.