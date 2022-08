L'Arena: "Hellas-Napoli, vigilia choc: addio a Garella, portiere degli Scudetti impossibili"

Questo il titolo che campeggia in taglio alto su L'Arena, che si unisce al ricordo di Claudio Garella, doppio grande ex dei veneti e dei campani

"Hellas-Napoli, vigilia choc: addio a Garella, portiere degli Scudetti impossibili". Questo il titolo che campeggia in taglio alto su L'Arena, che si unisce al ricordo di Claudio Garella, doppio grande ex dei veneti e dei campani: "Campione in campo e fuori - scrive il quotidiano -, dopo Verona aveva vinto il tricolore con il Napoli che, ironia della sorte, lunedì affronterà l'Hellas".