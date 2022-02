La Stampa - Accuse degli investigatori al Napoli sul caso plusvalenze: "Violati i criteri di lealtà"

Gli investigatori federali che hanno portato avanti il filone delle plusvalenze gonfiate, hanno mosso accuse importanti anche nei confronti del Napoli, in special modo nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis e del figlio Edoardo. Le presunte plusvalenze fittizie ammontano a circa 19,3 milioni di euro, finalizzate "a far apparire risultati economici e un patrimonio netto superiori a quello realmente esistente". Violando così "i criteri di lealtà, correttezza e probità". L'affare Osimhen è quello che desta maggiore attenzione visto che nel suo passaggio in azzurro sono rientrati quattro calciatori per un valore totale di 20 milioni di euro: Karnezis (5,1 milioni), Luigi Liguori (4 milioni), Claudio Manzi ( 4 milioni) e Ciro Palmieri (7 milioni). Troppo secondo i capi di incolpazione mossi ai vertici del club partenopeo. A riportarlo è La Stampa.