La Stampa contro la vignetta di Mancini: "Atto voluto, consapevole delle conseguenze"

"Un ct della nazionale è un piccolo premier (e qualche volta un premier si è improvvisato piccolo ct). Sa che quel che dirà avrà conseguenze“. Sulle pagine odierne de 'La Stampa' si parla di Roberto Mancini e della vignetta postata sui social legata al tema Covid 19 (Recitava 'Dove hai preso il virus? Guardando il Tg). Duro l'attacco fatto all'ex calciatore della Sampdoria dal quotidiano torinese.

“Il problema è proprio questo: lui l’ha fatto. La vignetta che ha copiato e inserito su Instagram non è fraintendibile, rappresenta la conclusione di un’azione offensiva, per così dire. Prima ha duellato verbalmente con il ministro della Sanità sulle priorità della vita, poi ha riportato una citazione dal processo di Norimberga, Herman Goering nientemeno, secondo cui: 'Per rendere schiave le persone bisogna impaurirle'”.