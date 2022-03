La Stampa - Derby triste, che rilancia ancor di più le ambizioni del Napoli e i sogni della Juve

Gigi Garanzini, su La Stampa, ha scritto un fondo di commento su Milan-Inter

Gigi Garanzini, su La Stampa, ha scritto un fondo di commento su Milan-Inter: “Brutto derby, se ne riparla tra cinquanta giorni ed è meglio così, chissà che non faccia in tempo a rifiorirne la voglia. Questo ha offerto abbastanza poco da parte rossonera e praticamente nulla da quella nerazzurra. La squadra di Pioli ha perso brillantezza, ma quella di Inzaghi si è smarrita per davvero: il digiuno offensivo continua, la fase d'attacco è davvero diventata un optional.

Una sfida triste, che letta in chiave di campionato rilancia una volta di più le ambizioni del Napoli e i sogni di rimonta della Juventus, senza dimenticare l'Atalanta”.