La Stampa, Garanzini: "Dazn, se lo conosci lo eviti. Peccato abbia l'esclusiva..."

Dazn, se lo conosci lo eviti: peccato che abbia l'esclusiva. Così punge Gigi Garanzini su 'La Stampa' in merito ai disservizi della piattaforma che detiene i diritti della Serie A: “Il resto è Dazn, che se lo conosci lo eviti, peccato abbia l’esclusiva. Altre proteste, sempre più furibonde per via che il tempo passa e il campionato pure. Nel mio piccolo la rotellina ha colpito negli ultimi dieci minuti di Verona-Roma, ma si è astenuta per Juve-Milan. Poteva andar peggio”.