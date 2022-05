La Stampa: "Quando critichiamo il VAR ricordiamoci di Alemao e la monetina"

E' il giorno di Verona-Napoli, una partita che nell'anno del secondo Scudetto del Napoli valse tanto. Ne parla Gigi Garanzini su La Stampa

TuttoNapoli.net

E' il giorno di Verona-Napoli, una partita che nell'anno del secondo Scudetto del Napoli valse tanto. Ne parla Gigi Garanzini su La Stampa: "Il Napoli pochi giorni prima già si era visto recapitare a domicilio i due punti a tavolino per la moneta che a Bergamo aveva colpito Alemao. Colpito di sicuro, e tanto forse bastava: ma non affondato, se è vero che fu lo storico massaggiatore Carmando a tener giù Alemao quando quello stava provando a rialzarsi. Storie di tutt’altra epoca, come si può vedere. E arbitraggi pure. Quel 18 aprile del ’90, al Bentegodi, l’arbitro Rosario Lo Bello figlio d’arte espulse prima Sacchi dalla panchina, poi Van Basten che dopo un fallo non fischiato a metà campo si era sfilato la maglia e l’aveva gettata a terra, poi Rjikaard per un doppio sputo nella sua direzione e infine Costacurta.

Che il Milan avesse progressivamente perso la testa è fuori discussione. Che qualcuno l’avesse quantomeno aiutato a perderla, pure. Così andava il calcio nostrano negli anni ’70 e ancora all’alba dei ’90. Quando oggi ci lamentiamo, spesso a buon diritto, dello strapotere delle immagini e dell’immanenza della Var, faremmo bene a ricordarcene, a cominciare da chi scrive".