La Stampa su Insigne: "L'Europeo vale una carriera"

La Stampa fa il punto questa mattina sull'Europeo di Lorenzo Insigne che potrebbe valergli una carriera. Il 10 deve illuminare e prendersi dei rischi, soprattutto, decidere per togliersi l'etichetta di quello che non rende negli scenari tanto presigiosi. Mancini gli ha affidato ruolo e compiti da insostituibile, anche se alle spalle del folletto napoletano c'è una belle, e agguerrita, concorrenza. Il capitano del Napoli deve essere uno dei protagonisti e con la Turchia ha fatto vedere di essere capace di perdersi, ma anche di ritrovarsi ed ha confermato di essere al centro del progetto. L'Europeo per lui è un bivio, la Svizzera una riprova: da una parte c'è la dimensione internazionale a 30 anni appena compiuti, dall'altra l'illusione.