La Stampa su Osimhen: "Dalle discariche di Lagos a Re di Napoli"

La Stampa nell'edizione odierna dedica un approfondimento a Victor Osimhen titolando così al suo interno in omaggio all'ex Lille: "Il vero nove". Dalle discariche di Lagos a re di Napoli. Costato 70 milioni di euro, il nigeriano è il simbolo del primato in classifica della squadra di Spalletti. Invisibile in città, immarcabile in attacco: un problema per il Torino che domenica proverà a fermarlo.