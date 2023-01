Libero - Da quando non gioca Bonucci la Juventus non subisce più gol

"Di solito, se non gioca un capitano, si vede. Sta succedendo anche nella Juventus: manca Leonardo Bonucci e la squadra vince senza subire reti”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando non c'è Leonardo Bonucci la Juventus non subisce gol. Otto vittorie di fila senza subire reti per i bianconeri, solo in due di queste capitan Bonucci era in campo. Lo sottolinea Libero: "Di solito, se non gioca un capitano, si vede. Sta succedendo anche nella Juventus: manca Leonardo Bonucci e la squadra vince senza subire reti”.