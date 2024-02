Libero distrugge Mazzarri: "Napoli senza idee, come fosse allenato con metodi anni '90!"

Walter Mazzarri nel mirino della critica dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Milan. Questo è il commento (che parte dal Milan) di Libero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri nel mirino della critica dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Milan. Questo è il commento (che parte dal Milan) di Libero: "Lo scudetto ha aumentato le aspettative e la stagione passata ha acuito l’insofferenza di gran parte del tifo nei confronti di Pioli, ma è anche da notare come quest’ultimo sia in grado di incassare e reagire. Quando ha trovato continuità di uomini è arrivata continuità di rendimento: siamo a nove risultati utili consecutivi in campionato di cui sette vittorie.

L’ultima è agevolata da un Mazzarri che presenta un Napoli vuoto di idee e di concetti di calcio, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. Questa squadra va avanti per inerzia ed è da rifondare. A Napoli un ciclo è stato bruciato sul nascere, nel Milan invece Pioli sta lottando per tenerlo aperto. Seppur in ritardo, ha capito che serviva solo fare ordine".