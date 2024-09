Libero sul fantacalcio: "E' l'anti-calcio! Vince il più fortunato e tifi contro la tua squadra"

vedi letture

Il quotidiano Libero oggi in edicola dedica ampio spazio al famosissimo gioco del fantacalcio praticato da moltissimi appassionati. Durante questa sosta in tanti si stanno organizzando per l'asta. Qualcuno invece l'ha fatta prima dell'inizio del campionato.

Il quotidiano scrive: "Il paradosso è che il Fantacalcio è l’anti-calcio. Una competizione (niente di meno) in cui spesso vince lo “sculato” piuttosto che l’esperto, il principiante piuttosto che il competente, quello raccattato all’ultimo minuto per arrivare a otto (partecipanti) o a dieci (la lega migliore perché a otto escono rose troppo forti) piuttosto che l’invasato che si è visto i video di tutti gli influencer di questo mondo (ce ne sono sempre di più sui social, e sono in aumento le trasmissioni tv e radio dedicate al “Fanta”), ha pagato il gestionale che ti svolta l’asta e Palacios lo aveva segnato sul taccuino ben prima di Ausilio. Se il calcio è una cosa seria, il Fantacalcio lo è di più, per chi lo fa. Perché poi c’è anche chi lo ha fatto (quello capita a tutti, almeno una volta nella vita) e ha detto no, ha detto basta, ha detto mai più. Motivo? Condiziona il modo in cui guardi le partite e, soprattutto, la tua vita. Ti porta a tifare il giocatore che segna alla tua squadra del cuore e a incazzarti di brutto. Vabbè, per una volta, sperando invano che sia l’ultima".