I pensierini di Natale di Zazzaroni: "La Lega sta rimediando un'altra figura di m..."

Ne ha per tutti il direttore Ivan Zazzaroni nella sua letterina di Natale sul Corriere dello Sport. Tanti pensierini natalizi da distribuire, "più pacche alla Cannavacciuolo che pacchetti regalo". Il primo è per la Lega di Serie A che sta facendo "un’altra figura di merda" dopo l'elezione di Simonelli perché uno dei presidenti sconfitti non ci vuole stare perché "considera ineleggibile il commercialista marchigiano poiché portatore di un’infinita serie di conflitti d’interesse (peraltro azzerabili). Il grande erettore Lorenzo Casini, presidente uscente, sta facendo il diavolo a quattro per evitare che Lotito perda un paio di poltrone".

Zazzaroni ha parlato anche degli investitori americani arrivati in Italia, da Cardinale a tutti gli altri, invitandoli a usare i money, o i danè come dicono a Milano, i sordi come dicono a Roma, ma anche il cuore. Infine un pensiero "per gli zufolatori e i pifferai". Il giornalista ha parlato della Juve e della questione Allegri-Motta: "pensa se Thiago fosse arrivato alla Juve senza l’accompagnamento degli anti-Max: oggi potrebbe lavorare con maggiore serenità, crescere gradualmente e senza quei fastidiosi confronti numerici e gestionali con uno che ha vinto sei scudetti, il primo a 48 anni, e giocato due finali di Champions".