QS: "Non solo Serie A, ora tocca ai calendari delle Coppe. Appuntamento a fine agosto"

Il QS in edicola questa mattina pone i riflettori sui calendari delle Coppe europee che saranno stilati a fine agosto, più precisamente il 26 per la Champions League e il 27 per l'Europa League. Stesso giorno anche per il sorteggio della Conference League, la terza coppa europea che vede al via quest'anno anche la Roma di José Mourinho, uno che vuole sempre arrivare in fondo alle competizioni a cui prende parte.