I quotidiani elogiano Demme: "E' un regista ruvido, ottimo innesto. Diversamente Jorginho..."

Non solo Fabian: tra i migliori in campo contro l'Inter c'è anche Diego Demme, autore di una grande prova. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Regista ruvido, di carta vetrata, scherma la terra di nessuno. Un po' si dedica a Sensi e un po' a Brozovic. Capace comunque di tocchi razionali e di contrasti mirati e decisi. Diversamente Jorginho".

Voto 6.5 per il Corriere dello Sport: "Altra prova convincente. Davanti alla difesa lascia zero spazi: contrasta, corre, sporca traiettorie e quando ha il pallone tra i piedi sa sempre cosa farne. Ottimo innesto".

Voto 6.5 per il Corriere della Sera: "Assolve al compito di guardiano del fare accecando Brozovic".