I quotidiani esaltano Spalletti: "Possesso da brividi, non concede repliche alla Salernitana!"

Questo Napoli fa davvero paura. 50 punti nel girone d'andata, un ruolino di marcia incredibile, una squadra che gioca bene, si diverte e fa divertire.

TuttoNapoli.net

Questo Napoli fa davvero paura. 50 punti nel girone d'andata, un ruolino di marcia incredibile, una squadra che gioca bene, si diverte e fa divertire. La mano di Luciano Spalletti c'è e si vede, anche ieri il tecnico toscano è stato perfetto. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Vittoria in controllo di una partita non semplice con l'avversario molto chiuso. Muove gli alfieri Anguissa e Di Lorenzo e la regina Osimhen e dà scacco matto senza concedere repliche". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Cinquanta e si sentono, nel modo di interpretare, con possesso da brividi (75%) e con maturità".