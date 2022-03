Repubblica - ADL si muove con Aia dopo torti subiti: spunta nome dell'arbitro per domenica

Grande attesa per conoscere il nome dell'arbitro di Napoli-Milan, big match delle ore 20.45 allo stadio Maradona per domenica pomeriggio

Grande attesa per conoscere il nome dell'arbitro di Napoli-Milan, big match delle ore 20.45 allo stadio Maradona per domenica pomeriggio. Il presidente De Laurentiis, scrive Repubblica, si sta muovendo con l'Aia, dopo i recenti torti arbitrali subiti. Per la sfida col Milan è atteso un direttore di gara top. Forse Orsato.