Repubblica - Allegri aveva già firmato un preaccordo col Napoli: il retroscena

Con ogni probabilità sarà Spalletti il prossimo allenatore del Napoli, ma nei pensieri di De Laurentiis, in caso di Champions, c'era Max Allegri. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che non si tratta semplicemente di una trattativa in divenire: a quanto pare, infatti, l'ex tecnico della Juventus aveva addirittura firmato un preaccordo. Poi la mancata Champions ha mutato gli scenari.