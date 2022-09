Repubblica - C'è la prima vera sfida-scudetto: Milan e Napoli favoriti per il titolo

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così sul quotidiano dopo le prime sei giornate di campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così sul quotidiano dopo le prime sei giornate di campionato: "Mai così confuso il campionato dopo sei giornate, la classifica fatica a sgranarsi, una linea di confine tra prima fascia e seconda si traccia dopo le prime 9, per comprendere anche la Juventus. Rubando l’immagine a Spalletti che un anno fa inseriva il Napoli capolista tra le sette sorelle dello scudetto, oggi ce ne sono due in più. Anche il calcio segue le tendenze, tempo di famiglie allargate. Trascurando i punti, a 14 segnala tre squadre già protagoniste. Quelle che hanno più futuro. L’Atalanta c’è sempre per la sua costante capacità di aggredire, ma due sembrano più forti in prospettiva. Il Milan campione potente, equilibrato e coeso da battere in inferiorità numerica la Samp. Accanto, c’è solo il Napoli. Ed ecco domenica la prima sfida scudetto dell’anno".